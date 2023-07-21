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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Генсек ООН осудил атаки России по портам Украины

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг решительно осудил нападения России на черноморские порты Украины и предупредил, что “разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права”.

Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, слова которого приводит Reuters.

— Эти нападения оказывают влияние и далеко за пределами Украины. Мы уже наблюдаем негативное влияние на мировые цены на пшеницу и кукурузу, от которого страдают все, но особенно уязвимые слои населения на юге мира, — сказал Дюжаррик.

Речь идет о новой эскалации созданной Россией после того, как она несколько ночей подряд наносила атаки по украинским портам и угрожая кораблям, следующим в Украину.

В ответ Киев объявил об аналогичных мерах против судов, следующих в Россию или на оккупированную Россией территорию Украины.

Москва назвала атаки на порты местью за удар, нанесенный по Керченскому мосту в оккупированный Крым в понедельник. В Кремле считают именно Украину причастной к атаке на мост.

Этому предшествовало выход РФ из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции и позволявшего в течение последнего года безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море.

Ожидается, что уже сегодня, 21 июля, Совет Безопасности ООН проведет заседание по вопросу о “гуманитарных последствиях” выхода России из соглашения по Черному морю.

Выход России из соглашения в понедельник также фактически положил конец пакту между ООН и Москвой, в котором представители ООН согласились помочь российскому экспорту продовольствия и удобрений выйти на мировые рынки.

В соответствии с этим соглашением ООН заявила, что Москва больше не выполняет обязательство “содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений” из украинских портов Черного моря.

В четверг ООН заявила, что нападения России на украинские порты также противоречат этому обязательству.

— Генеральный секретарь не ослабит своих усилий по обеспечению доступности украинского и российского продовольствия и удобрений на международных рынках в рамках своих постоянных усилий по борьбе с голодом в мире и обеспечению стабильных цен на продовольствие для потребителей во всем мире, — заявил Дюжаррик.

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Источник: Reuters
Антоніу Гутерреш, Антоніу Гуттеріш, Война в Украине, ООН, Росія, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
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