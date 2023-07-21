Кремниевая долина в Крыму: Федоров рассказал о планах Украины после победы

Президент Владимир Зеленский имеет идею по созданию Кремниевой долины в Крыму после деоккупации полуострова.

Об этом в интервью изданию Vector рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его мнению, подобные Кремниевой долине кластеры будут появляться, когда Украина одержит победу, начнет правильно формировать политику и решит вопросы безопасности.

— Например, у президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, — с супертехнологическим университетом, компаниями, которые работают там круглый год и тому подобное. Однако Кремниевая долина возникла много лет назад. Сейчас есть новые векторы — defense tech, GovTech, цифровая экономика и тому подобное. Эти сферы будут иметь свои кластеры и регионы, где они будут развиваться, — сказал он.

Михаил Федоров привел пример, что для проекта Дія Сити в Минцифры сознательно не выбирали определенную территорию.

— Делали ее виртуальной, чтобы развивались все компании и регионы. Подобные кластеры нужны не только для IT, — сказал он.

Министр уверен, что развитие человеческого капитала является фундаментом для подобных проектов и мощной экономики.

— Мне нравится, как сказал Отто фон Бисмарк: “Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя”. Развитие человеческого капитала — это фундамент. Мы не сможем сделать триллионную экономику, если его не заложим. Поэтому сейчас я уделяю много времени образованию и развитию человеческого капитала. Думаю, очень скоро представим наше видение. Это будет системная стратегия трансформации, — сказал он.

Справочно. Кремниевая долина является местом сосредоточения высокотехнологичных компаний, которые размещаются в американском штате Калифорния.

Регион известен значительной плотностью высокотехнологичных компаний. Возникновение и развитие этого технологического центра связаны с сосредоточением ведущих университетов, крупных городов на расстоянии менее чем час езды, источников финансирования новых компаний, а также климатом средиземноморского типа.

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