Только в часы избытка: Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию

НЭК Укрэнерго восстанавливает возможность экспорта электроэнергии в Словакию. В пятницу, 21 июля, стартует первый аукцион по распределению пропускной способности.

Как сообщила пресс-служба компании, на аукционе будет предложено участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00.

— Укрэнерго и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, которое определяет порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что, из-за постоянных рисков от обстрелов, доступ к межгосударственным сечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

А после внесения необходимых изменений в законодательство и согласования НКРЭКУ Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию.

— Украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток произведенной электроэнергии. Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше всего. В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества, остается необходимость импорта, — пояснили в Укрэнерго.

Разрешенная объединенной европейской сетью ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы сейчас составляет 400 МВт, для импорта — 1200 МВт.

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