Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус 680 оккупантов и 18 артсистем: потери РФ на 21 июля
Украинские защитники в течение суток уничтожили еще 680 российских оккупантов.
Потери РФ на 21 июля 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 240 690 (+680) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 4133 (+4) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 8080 (+15) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 4610 (+18) ед,
- РСЗО / MLRS – 692 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 440 (+7) ед,
- самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3933 (+15),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1298 (+5),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7145 (+11) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 686 (+1).
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