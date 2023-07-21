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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 680 оккупантов и 18 артсистем: потери РФ на 21 июля

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток уничтожили еще 680 российских оккупантов.

Потери РФ на 21 июля 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 240 690 (+680) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 4133 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 8080 (+15) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4610 (+18) ед,
  • РСЗО / MLRS – 692 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 440 (+7) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3933 (+15),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1298 (+5),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7145 (+11) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 686 (+1).

Война в Украине
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