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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Не месть за Крымский мост. Подоляк рассказал, почему РФ наносит ракетные удары по зерновой инфраструктуре

Не месть за Крымский мост. Подоляк рассказал, почему РФ наносит ракетные удары по зерновой инфраструктуре
Фото: УНИАН

Ракетные удары, нанесенные российской армией по зерновым терминалам в портах Одессы и Николаева, а также по гражданской инфраструктуре, не являются местью за поражение Крымского моста. Это попытка уничтожить возможность Украины продавать и вывозить зерно за границу.

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По мнению политика, Россия пытается уничтожить возможность Украины экспортировать свою продукцию на глобальный зерновой рынок.

– Немного странно выглядит, когда кто-то говорит, если будет удар дроном, это как-то выбесит Россию. Нас с вами не обходит, выбесит это Россию или нет, потому что она все равно будет делать это, пока будет такая возможность, – сказал советник Офиса президента.

Напомним, в ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск. Разрушениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group.

Также ракетами были повреждены резервуары и причалы Одесского порта, а в порту Черноморск уничтожено 60 тыс. тонн зерна. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления этих объектов понадобится не менее года.

Ночью 20 июля над Одесской областью Силы противовоздушной обороны уничтожили все 12 Shahed-136/131 и два Калибра, но не сверхзвуковые ракеты Х-22 и Оникс.

Накануне, в ночь на 21 июля российские войска выпустили по важному объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области семь ракет. В результате было уничтожено 100 тонн гороха, 20 тонн ячменя, повреждена сельскохозяйственная и спасательная техника.

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Источник: 24 канал
Война в Украине, Зерно, Михаил Подоляк, Ракетные удары России, Черноморская зерновая инициатива
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