Путинский режим дает трещины: у ГУР есть данные о подготовке нового мятежа в РФ

У украинской военной разведки есть данные о возможной подготовке нового мятежа внутри России.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

На вопрос, есть ли у разведки данные, что в РФ готовят новый мятеж, похожий на бунт “вагнеровцев” в июне, он ответил утвердительно.

В то же время, Юсов отметил, что не стоит озвучивать подробности, чтобы “не облегчать работу” для российской ФСБ.

– Да. Данные есть. Но зачем мы будем сейчас делиться этими данными? Мы ведь понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу, – заявил он.

Юсов добавил, что если раньше процессы между башнями Кремля были скрытыми, то после бунта ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным такие конфликты выходят наружу, переходят “в активную фазу внутреннего противостояния”.

Представитель ГУР не исключил возвращения Пригожина “во внутриполитические процессы РФ”. Он напомнил, что конфликт между основателем ЧВК Вагнера и министром обороны РФ Сергеем Шойгу никуда не исчез.

– Он (Пригожин. — Ред.) в нем (политическом процессе. — Ред.) активно находится. Конфликт по линии Пригожин – Шойгу не исчез. Как и не исчезло большинство вопросов, которые озвучивались во время так называемого “марша справедливости” (“вагнеровцев” на Москву. — Ред.). Мятеж не победили, его “заболтали” или “зарешали”. И сделал это даже не Путин, а Лукашенко и другие лица, фамилии которых не называли, – объяснил Юсов.

Он уточнил, что проблемы внутри РФ остаются. И все больше российских кадровых военных указывают на них, за что расплачиваются своими должностями.

– Путинский режим действительно дает трещины, и они расползаются, – сообщил Юсов.

По его словам, об этих процессах уже говорит не только Украина, но и западные аналитики и представители западных спецслужб.

Что известно о мятеже “вагнеровцев”

Бунт наемников ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным длился около суток (в течение 23-24 июня).

За это время боевики прошли Ростовскую, Воронежскую области, остановились примерно в 200 км от Москвы и вернулись в свои лагеря.

Бунт прекратился вечером 24 июня после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Интересно, что еще с утра 24 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что ВС РФ получили приказ ликвидировать “мятежников”. Впоследствии против Пригожина и “вагнеровцев” решили закрыть уголовные дела.

В настоящее время наемники ЧВК Вагнера перемещаются на территорию Беларуси, как предполагали договоренности с Лукашенко.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.