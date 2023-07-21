Сенаторы США представили резолюцию по поддержке скорейшего вступления Украины в НАТО

Американские сенаторы зарегистрировали в Сенате Конгресса США резолюцию, которая предусматривает призыв к лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену принять меры для скорейшего членства Украины в НАТО.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

— Важная новость из Соединенных Штатов. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили проект резолюции Сената США по поддержке скорейшего вступления Украины в НАТО. Действительно, только это может надежно обезопасить Украину и всю нашу Европу, нашу демократию и свободу от новых российских агрессий, — написал он.

По словам украинского президента, чем шире пространство НАТО, тем шире пространство мира и общей безопасности.

Владимир Зеленский поблагодарил американский народ, указанных сенаторов и всех, кто помогает Украине защищать свободу и приближать длительный, справедливый мир.

В самом проекте резолюции Сенат США призывают выступить с позицией по поддержке вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Если резолюция будет принята, она предусматривает, что Сенат:

в очередной раз продемонстрирует поддержку народа Украины и выступит за скорейшее вступление Украины в НАТО;

призовет президента США Джо Байдена взаимодействовать с другими лидерами НАТО для разработки четкого, всеобъемлющего пути вступления Украины в НАТО;

будет считать вступление Украины в НАТО “критически важным для предотвращения будущих войн, укрепления мира и обеспечения будущей безопасности, мира и обеспечения будущей безопасности Европы и мира.

При этом в резолюции добавляется, что ничто в этой резолюции не может быть истолковано как такое, что “санкционирует применение военной силы или введение войск Соединенных Штатов на территорию враждебного государства”.

Сенаторы обосновывают необходимость такого решения тем, что Организация Североатлантического договора была создана с целью обеспечения “коллективной обороны и сохранения мира и безопасности” ее членов путем содействия сотрудничеству и преданности демократии, свободе личности, верховенству права и мирному разрешению споров.

Также сенаторы привели немало аргументов в пользу такого решения со стороны президента США: от Будапештского меморандума до аннексии Крыма, оккупации частей Донецкой и Луганской областей, а также учитывая полномасштабную агрессию России против Украины от 24 февраля 2022 года и намерения официального Киева относительно того, чтобы быть членом НАТО.

В качестве аргумента сенаторы также приводят и то, что президент России Владимир Путин подтвердил, что его государство начало разворачивать тактическое ядерное оружие на территории Республики Беларусь, что “еще больше усиливает угрозу, которую представляет Российская Федерация для Украины, соседних стран НАТО, союзников, партнеров и войск США, дислоцированных в регионе”.

Проукраинские сенаторы США

Демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм, которые являются уважаемыми членами двух партий Конгресса США, были с визитом в Киеве еще в июле 2022 года, чем в очередной раз продемонстрировали поддержку украинскому народу. Тогда, во время визита в Украину, они встретились с Владимиром Зеленским и обсудили возможности по усилению поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Более того, указанные сенаторы неоднократно регистрировали резолюции по поддержке Украины. Так, в июне текущего года Грэм и Блюменталь призвали Конгресс США расценивать атаку России по Украине ядерным оружием как удар по странам НАТО.

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