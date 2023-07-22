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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Правительство дало старт массовому производству боеприпасов для БпЛА – Федоров

дрон
Фото: Unsplash

Эксперимент в части разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и их боевым частям для ВСУ, утвержденный правительством, дает старт массовому производству боеприпасов для БпЛА.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Сегодня наши воины часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. Теперь ситуация изменится, – написал Федоров в Telegram.

Он отметил, что принятое правительством постановление на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов к БпЛА, что разрешит частным компаниям без труда производить боеприпасы для дронов, а военным – получать качественные и инновационные решения.

Постановление определяет порядок получения статуса производителя боеприпасов для БпЛА и устанавливает четкие требования к компаниям по их производству.

— Это большие возможности для разработки и масштабирования технологических продуктов… Продолжаем создавать благоприятные условия для развития украинского defence-tech, – подчеркнул вице-премьер.

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Как уточнил представитель Кабмина Тарас Мельничук в Telegram, предложение было принято по инициативе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства обороны и Министерства цифровой трансформации.

— Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта, которым определен механизм реализации экспериментального проекта по разработке, производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и боевым частям беспилотных систем для сил безопасности и обороны Украины в части установления организационных, технологических и других требований к осуществлению хозяйственной деятельности в соответствующей сфере, — написал Мельничук.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони
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