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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украл 36,5 млн грн: по делу о Подольском мосте будут судить директора КП

Украл 36,5 млн грн: по делу о Подольском мосте будут судить директора КП
Фото: УНИАН

В Киеве из-за завышения расходов на строительстве Подольского моста будут судить директора коммунального предприятия.

Об этом сообщает полиция Киева.

Чиновник обвиняется в служебной халатности, в частности в подписании актов приема выполненных строительных работ по завышенным ценам в течение 2020-2021 годов. Из-за ненадлежащего исполнения фигурантом своих служебных обязанностей местному бюджету нанесен ущерб на сумму около 36,5 млн грн.

Следователями Подольского управления полиции начат ряд уголовных производств по факту хищения бюджетных средств на строительстве Подольского мостового перехода.

В частности, проведенные комиссионные судебно-строительные и судебно-экономические экспертизы подтвердили завышение расходов строительных материалов, использование наемного нестандартного оборудования для строительства и различных систем контроля и прочего.

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Фигуранту объявлено о подозрении в служебной халатности. Сейчас дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Обвиняемый находится под круглосуточным домашним арестом в рамках открытого другого уголовного производства по факту растраты средств на этом же объекте строительства.

Київ, Корупция, Міст
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