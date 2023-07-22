Боеприпасы для Patriot и средства разминирования: США объявят новый пакет помощи на $400 млн
Соединенные Штаты намерены объявить о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму $400 млн уже во вторник, 25 июля.
Об этом, как пишет Sky News, сообщили три американских чиновника.
По словам госслужащих, помощь будет состоять из артиллерии, зенитно-ракетных комплексов и наземных транспортных средств.
Перед этим, 19 июля, США объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму около $1,3 млрд, включая оборонные средства, беспилотники и боеприпасы.
Указанная помощь Вашингтона поступила вместе с другим пакетом помощи, который включал кассетные боеприпасы.
По словам двух американских чиновников, кассетные боеприпасы на этот раз не будут включены в пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен 25 июля.
По их данным, в следующий оборонный пакет войдут:
- несколько бронетранспортеров Stryker;
- оборудование для разминирования;
- боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- противотанковое оружие, включая TOW и Javelin;
- боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и Stinger.
Этот пакет помощи по безопасности станет 43-м, одобренным Соединенными Штатами для Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Фото: DOD