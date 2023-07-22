Боеприпасы для Patriot и средства разминирования: США объявят новый пакет помощи на $400 млн

Соединенные Штаты намерены объявить о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму $400 млн уже во вторник, 25 июля.

Об этом, как пишет Sky News, сообщили три американских чиновника.

По словам госслужащих, помощь будет состоять из артиллерии, зенитно-ракетных комплексов и наземных транспортных средств.

Перед этим, 19 июля, США объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму около $1,3 млрд, включая оборонные средства, беспилотники и боеприпасы.

Указанная помощь Вашингтона поступила вместе с другим пакетом помощи, который включал кассетные боеприпасы.

По словам двух американских чиновников, кассетные боеприпасы на этот раз не будут включены в пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен 25 июля.

По их данным, в следующий оборонный пакет войдут:

несколько бронетранспортеров Stryker;

оборудование для разминирования;

боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

противотанковое оружие, включая TOW и Javelin;

боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и Stinger.

Этот пакет помощи по безопасности станет 43-м, одобренным Соединенными Штатами для Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Фото: DOD

Источник : Sky News

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