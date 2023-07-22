Из-за детонации боеприпасов жителей Октябрьского отселяют за 10-13 км – Чубаров
Жителей временно оккупированного крымского поселка Биюк-Онлар (Октябрьское) отселяют на расстояние до 13 км из-за мощной детонации боеприпасов на складе РФ.
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram.
По его данным, взрывы на складе боеприпасов армии РФ усиливаются. Потому жителей поселка срочно эвакуируют по селам района.
– Части населения Биюк-Онлар российские оккупанты приказали срочно выезжать в село Бешуйлы (Пятихатка), которое находится в 10-13 км от места размещения складов, где происходят взрывы боеприпасов, — отметил Чубаров.
Глава Меджлиса уточнил, что по данным, поступающим из временно оккупированного Крыма, под удары в поселке Октябрьское попали следующие российские военные объекты:
- склад боеприпасов и военной техники;
- нефтехранилище;
- военный аэродром.
Также есть информация, что взрывы замечены в селе Новозуевка, расположенном вблизи Октябрьского.
Как известно, 22 июля Силы обороны Украины нанесли удар и уничтожили нефтебазу и склады армии РФ в оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район Крыма).
Оккупанты заявляли якобы об атаке дронов. Из-за мощных взрывов кремлевские марионетки решили эвакуировать местное население. Также остановили движение по Крымской железной дороге.
Источник: Telegram Рефата Чубарова
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик