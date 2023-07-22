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Юлия Соколова, редактор ленты

Из-за детонации боеприпасов жителей Октябрьского отселяют за 10-13 км – Чубаров

Рефат Чубаров
Фото: УНИАН

Жителей временно оккупированного крымского поселка Биюк-Онлар (Октябрьское) отселяют на расстояние до 13 км из-за мощной детонации боеприпасов на складе РФ.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram.

По его данным, взрывы на складе боеприпасов армии РФ усиливаются. Потому жителей поселка срочно эвакуируют по селам района.

– Части населения Биюк-Онлар российские оккупанты приказали срочно выезжать в село Бешуйлы (Пятихатка), которое находится в 10-13 км от места размещения складов, где происходят взрывы боеприпасов, — отметил Чубаров.

Карта Криму

Карта: Deep State

Глава Меджлиса уточнил, что по данным, поступающим из временно оккупированного Крыма, под удары в поселке Октябрьское попали следующие российские военные объекты:

  • склад боеприпасов и военной техники;
  • нефтехранилище;
  • военный аэродром.

Также есть информация, что взрывы замечены в селе Новозуевка, расположенном вблизи Октябрьского.

Как известно, 22 июля Силы обороны Украины нанесли удар и уничтожили нефтебазу и склады армии РФ в оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район Крыма).

Оккупанты заявляли якобы об атаке дронов. Из-за мощных взрывов кремлевские марионетки решили эвакуировать местное население. Также остановили движение по Крымской железной дороге.

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Источник: Telegram Рефата Чубарова

Война в Украине, Взрыв, Вибух на складах боєприпасів, Евакуація, Крым, Рефат Чубаров
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