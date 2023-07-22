Наступление ВСУ покажет результат, когда Украина развернет все свои силы — Блинкен

На данном этапе контрнаступления Вооруженных сил Украины слишком рано делать суждения об успехах или неудачах Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Аспенском форуме по безопасности.

По его словам, США и союзники дали Украине “все, что нужно”, для успеха контрнаступления.

— Мы с самого начала говорили, что это будет трудно. Вы, наверное, слышали, и многие люди говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них, — сказал Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что ВСУ уже освободили половину от тех территорий, которые были оккупированы Россией после 24 февраля 2022. По его мнению, Украина “имеет все для успеха”, а украинцы “борются за свою землю, за свою страну, за свое будущее, за свою свободу”.

— Когда они развернутся и начнут действовать, то все их войска, которые были натренированны за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран… Я думаю, все это будет иметь существенное значение и продемонстрирует изменения, — сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, как раз таки из-за недостатка вооружений тогда, когда планировалась операция. Президент признал, что ВСУ планировали начать весной, но у войск не хватало боеприпасов, вооружений и подготовленных бригад.

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