Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Срочно
Взрывы в Киеве во время тревоги — что известно
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Наступление ВСУ покажет результат, когда Украина развернет все свои силы — Блинкен

Наступление ВСУ покажет результат, когда Украина развернет все свои силы — Блинкен
Фото: Генштаб ВСУ

На данном этапе контрнаступления Вооруженных сил Украины слишком рано делать суждения об успехах или неудачах Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Аспенском форуме по безопасности.

По его словам, США и союзники дали Украине “все, что нужно”, для успеха контрнаступления.

— Мы с самого начала говорили, что это будет трудно. Вы, наверное, слышали, и многие люди говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них, — сказал Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что ВСУ уже освободили половину от тех территорий, которые были оккупированы Россией после 24 февраля 2022. По его мнению, Украина “имеет все для успеха”, а украинцы “борются за свою землю, за свою страну, за свое будущее, за свою свободу”.

— Когда они развернутся и начнут действовать, то все их войска, которые были натренированны за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран… Я думаю, все это будет иметь существенное значение и продемонстрирует изменения, — сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, как раз таки из-за недостатка вооружений тогда, когда планировалась операция. Президент признал, что ВСУ планировали начать весной, но у войск не хватало боеприпасов, вооружений и подготовленных бригад.

Читайте также
Керченский мост питает войну, он должен быть нейтрализован – Зеленский
керченський міст

Война в Украине, Энтони Блинкен, ВСУ, Російська агресія, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Горловке среди оккупантов заметили граждан Узбекистана — Генштаб
російські російський військовий
Оккупанты вывезли еще 100 детей в российские лагеря — ЦНС
діти
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
Наступление ВСУ покажет результат, когда Украина развернет все свои силы — Блинкен
РФ атаковала Змиевку Херсонской области управляемыми авиабомбами: пострадал мужчина
обстріл Херсонської області
В Украине был ликвидирован российский пропагандист и боевик Ростислав Журавлев: что известно
Наступление ВСУ покажет результат, когда Украина развернет все свои силы — Блинкен
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Дубляж на украинском не исчезнет: как происходила борьба за родной язык в кино
Наступление ВСУ покажет результат, когда Украина развернет все свои силы — Блинкен
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Наступление ВСУ покажет результат, когда Украина развернет все свои силы — Блинкен
Баллистическая атака на Киев 1 июня: на каком этапе расследование о закрытых укрытиях
Охоронець поліклініки в Києві
В Украине появятся помощники ветеранов: что известно о вакансиях, условиях и обязанностях
Військові ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь