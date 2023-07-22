Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Срочно
Взрывы в Киеве во время тревоги — что известно
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Оккупанты вывезли еще 100 детей в российские лагеря — ЦНС

діти
Фото: Unsplash

Россия вывезла из оккупированных регионов Украины еще 100 украинских детей.

Об этом в субботу, 22 июля, сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

По их данным, оккупанты активно проводят политику ассимиляции украинских детей на временно захваченных территориях. Также целью россиян является попытка уничтожения самоидентификации детей.

— Так, оккупанты отправили новую партию украинских детей в лагеря для участия в культурно-образовательных мероприятиях. Так, детей вывезли из Каланчака в санаторий Лесная сказка в Саранске (Мордовия), — говорится в сообщении.

Детям будут проводить лекции о “специальной военной операции”, пишут в ЦНС. Также детям будут пытаться навязать идеи об их российской принадлежности и будут проводить преподавание псевдоистории в варианте, как ее искажает президент РФ Владимир Путин. Кроме того, ожидается, что перед детьми будут выступать российские актеры, которые также будут проводить обучение русской литературе.

Как ранее писало британское издание The Telegraph, в Беларусь с сентября прошлого года было вывезено около 2 150 украинских детей в возрасте от 6 лет.

Кроме того, журналисты установили, что Россия вывезла из Донецкой области 31 украинского ребенка на российские территории.

Читайте также
Мы должны совместно требовать от РФ немедленно предоставить список детей, вывезенных из Украины: Кулеба на дебатах ГА ООН
Діти-акція

Война в Украине, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Горловке среди оккупантов заметили граждан Узбекистана — Генштаб
російські російський військовий
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
Оккупанты вывезли еще 100 детей в российские лагеря — ЦНС
Наступление ВСУ покажет результат, когда Украина развернет все свои силы — Блинкен
Оккупанты вывезли еще 100 детей в российские лагеря — ЦНС
Под Москвой мужчина захватил дом Януковича и взял заложников — его ликвидировали
Оккупанты вывезли еще 100 детей в российские лагеря — ЦНС
РФ атаковала Змиевку Херсонской области управляемыми авиабомбами: пострадал мужчина
обстріл Херсонської області
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Дубляж на украинском не исчезнет: как происходила борьба за родной язык в кино
Оккупанты вывезли еще 100 детей в российские лагеря — ЦНС
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Оккупанты вывезли еще 100 детей в российские лагеря — ЦНС
Баллистическая атака на Киев 1 июня: на каком этапе расследование о закрытых укрытиях
Охоронець поліклініки в Києві
В Украине появятся помощники ветеранов: что известно о вакансиях, условиях и обязанностях
Військові ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь