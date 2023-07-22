Оккупанты вывезли еще 100 детей в российские лагеря — ЦНС

Россия вывезла из оккупированных регионов Украины еще 100 украинских детей.

Об этом в субботу, 22 июля, сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

По их данным, оккупанты активно проводят политику ассимиляции украинских детей на временно захваченных территориях. Также целью россиян является попытка уничтожения самоидентификации детей.

— Так, оккупанты отправили новую партию украинских детей в лагеря для участия в культурно-образовательных мероприятиях. Так, детей вывезли из Каланчака в санаторий Лесная сказка в Саранске (Мордовия), — говорится в сообщении.

Детям будут проводить лекции о “специальной военной операции”, пишут в ЦНС. Также детям будут пытаться навязать идеи об их российской принадлежности и будут проводить преподавание псевдоистории в варианте, как ее искажает президент РФ Владимир Путин. Кроме того, ожидается, что перед детьми будут выступать российские актеры, которые также будут проводить обучение русской литературе.

Как ранее писало британское издание The Telegraph, в Беларусь с сентября прошлого года было вывезено около 2 150 украинских детей в возрасте от 6 лет.

Кроме того, журналисты установили, что Россия вывезла из Донецкой области 31 украинского ребенка на российские территории.

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