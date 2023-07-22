Нарушение Гаагской конвенции 1954 года: ЮНЕСКО осудило обстрел РФ центра Одессы
Международная организация ЮНЕСКО резко осудила российскую атаки на Одессу и исторический центр города, который входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Об этом говорится на сайте организации.
В ЮНЕСКО призвали прекратить атаки на культурные ценности, защищенные широко ратифицированными международными нормативными документами.
В организации отметили, что разрушительная атака произошла всего через две недели после того, как российская ракета разрушила историческое здание во Львове.
Поэтому это уже как минимум второе нападение на территорию, которая охраняется в соответствии с Конвенцией о Всемирном наследии, а это — нарушение Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
— Предварительная оценка в Одессе выявила повреждения нескольких музеев, находящихся на территории Всемирного наследия, в частности Одесского археологического музея, Одесского морского музея и Одесского литературного музея, — говорится в сообщении.
Ночью 20 июля российские войска обстреляли Одесскую и Николаевскую области ракетами с кораблей в Черном море, стратегической авиации, береговых ракетных комплексов, а также с беспилотников.
После ночных обстрелов города 20 июля городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации.
Источник: ЮНЕСКО
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