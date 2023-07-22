Северодонецк во второй раз под оккупацией. Когда и как ВСУ могут освободить город от россиян

22 июля девять лет назад Северодонецк в Луганской области впервые освободили от оккупантов. Однако в июне 2022 года город снова оказался в оккупации — теперь уже российских регулярных войск.

Факты ICTV рассказывают историю освобождения Северодонецка во время АТО и что нам нужно, чтобы освободить его во второй раз.

В мае 2014 года Северодонецк захватили боевики “ЛНР”. Горожан постоянно терроризировали незаконные бандформирования. А уже в июле украинские силы сектора “А” начали операцию по освобождению населенных пунктов на Лисичанско-Северодонецком плацдарме.

21 июля ВСУ освободили Рубежное. 22 июля колонны сил АТО со стороны Старой Краснянки и со стороны Варваровки вошли в Северодонецк. В городе начались уличные бои, и уже после обеда того же дня Северодонецк освободили от боевиков.

Кстати, 22 июля освободили Соледар в Донецкой области и Попасную в Луганской.

Бои за Северодонецк в 2022 году

По словам военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, в 2014 году Северодонецк контролировали немногочисленные группы боевиков “ЛНР”, поэтому силам АТО было гораздо легче выбить их.

В 2022 году ситуация значительно сложнее, ведь город пыталась захватить и в конце концов захватила регулярная армия Российской Федерации.

Из-за оккупации Луганска Северодонецк с населением в 100 тыс. стал административным центром Луганской области, поэтому для российских войск уже во время полномасштабного вторжения было сверхважно взять под контроль этот город.

Бои за Северодонецк продолжались с 28 февраля по 24 июня 2022 года.

18 апреля российская армия взяла под контроль Кременную. Через этот город проходит трасса Р-66 на Северодонецк. В район Попасной россияне завезли до 2 500 единиц военной техники. Им нужно было выйти на трассу Т-1302 Бахмут-Северодонецк, чтобы окружить ВСУ.

26 мая начались бои в окрестностях Северодонецка, силы врага значительно превышали наши. По состоянию на 1 июня враг контролировал около 70% Северодонецка. Украинские военные сосредоточились в промзоне.

На 14 июня российская армия разрушила все мосты в город. Села вокруг Северодонецка — Врубовку и Метелкино — оккупировали.

В ночь на 24 июня подразделения ВСУ организованно оставили промзону Северодонецка. С 25 июня город полностью перешел под контроль оккупационных войск.

Как освобождать Северодонецк

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Северодонецк находится в одной агломерации с Лисичанском. Поэтому сначала надо освободить Лисичанск, а потом очередь Северодонецка.

Есть два наиболее вероятных направления для наступления ВСУ. Первое — это Белогоровка, которая является удобным трамплином для освобождения Лисичанска-Северодонецка. Белогоровка находится под контролем Украины, а россияне никак наши Силы обороны не могут там преодолеть.

Второй путь к Северодонецку может пролегать через Кременную (город до сих пор под оккупацией России) и далее по трассе Р-66 с выходом на Северодонецк. Но это самый сложный вариант, потому что там очень плотная оборона россиян.

Там расположены 41 общевойсковая армия РФ, 11-й армейский корпус. То есть по всей линии Р-66 от Сватово до Троицкого сосредоточена достаточно мощная группировка российских подразделений и военной техники.

— Поэтому, как вариант, только через Белогоровку, — считает Александр Коваленко.

Препятствием для продвижения ВСУ может стать река Северский Донец. Но все будет зависеть от того, как наше командование спланирует операцию.

Если россияне будут бежать из Лисичанска, то они, без сомнения, будут взрывать все мосты и переходы, которые еще существуют. Это, конечно, создаст для украинского контрнаступления препятствия, но все будет зависеть от плана, от технического обеспечения наших войск.

Юг могут освободить раньше Востока

Эксперт отмечает, что пока слишком рано говорить об освобождении Лисичанска и Северодонецка.

— Мне кажется, что наши Силы обороны освободят Юг раньше, чем тот же Северодонецк, — считает Александр Коваленко.

Для контрнаступления и полноценного прорыва на Северодонецк нам нужен ресурс тяжелого вооружения и поддержка с неба. Наши военные имеют возможности держать прочную оборону, а для мощного наступления, к сожалению, нет.

Основная ударная группа сконцентрирована в Запорожской области и в районе Бахмута, в Донецкой области. Поэтому думать об освобождении Северодонецка пока рано.

Украине нужно больше тяжелой бронированной техники и западных самолетов — всего того, что крайне необходимо для мощного успешного контрнаступления, отметил эксперт Александр Коваленко.

Напомним, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран подписали меморандум об обучении наших пилотов на истребителях F-16. Первые учения для пилотов и инженеров-техников должны начаться в августе.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что самолеты F-16 мы получим, наверное, уже в следующем году.

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