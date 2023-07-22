Украина еще не задействовала всю боевую мощь: Салливан о контрнаступлении ВСУ

Соединенные Штаты не только помогают Украине вооружением, но и усиливают ее военные возможности на будущее. Что касается летнего контрнаступления ВСУ, то украинское командование пока не задействовало всю боевую мощь.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме Aspen Security Forum.

Он объяснил, что украинское контрнаступление не будет простым, поскольку ВСУ следует преодолеть российские минные поля, оборонные сооружения и другие препятствия.

– Но в то же время Украина обладает большой боевой мощью, которую она еще не привлекала к боевым действиям. Они пытаются выбрать момент, чтобы задействовать эту боевую силу, когда она будет иметь максимальное влияние на поле боя, – отметил Салливан.

Он заверил, что официальный Вашингтон находится в тесном контакте с Киевом по военным вопросам. Но решение о применении всех сил на поле боя должно принять украинское командование.

– В конце концов, это решение, которое они примут. И именно в тот момент, когда они примут это на себя, мы действительно увидим, какими будут результаты контрнаступления, – объяснил Салливан.

Комментируя предстоящие поставки Украине американских истребителей F-16, советник заявил, что США “быстро продвигаются вперед по этому вопросу”.

Он напомнил, что скоро стартует обучение для украинских пилотов и технических специалистов, поскольку Украина “должна быть в состоянии действительно эффективно управлять F-16”.

Салливан заверил, что эта работа “ведется полным ходом”. США и союзники планируют активно работать в вопросе истребителей, чтобы “иметь возможность предоставить этот потенциал Украине”.

Советник президента США убежден, что истребители “важны для долгосрочной обороны и сдерживающего потенциала Украины”.

– Таким образом, мы не просто готовимся к контрнаступлению сегодня, мы создаем силы будущего для Украины завтра. И именно этому действительно посвящена значительная часть этой работы, – сообщил он.

Прокомментировал Салливан и возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, этот вопрос обсуждается между Киевом и Вашингтоном, однако окончательное решение должен принять президент США Джо Байден.

Салливан обратил внимание, что в течение полномасштабной войны США ориентировались на нужды Украины в поставках вооружения. На первом этапе это были противотанковые и противовоздушные средства, такие, как Javelin и Stinger. На втором этапе войны – артиллерийские мощности для сдерживания продвижения РФ на Донбассе.

А для нынешнего контрнаступления ВСУ нужна мобильность: танки, боевые машины пехоты, оборудование для разминирования, военная техника для прорыва.

Салливан также выразил мнение, что США и другие члены НАТО “несут ответственность за то, чтобы думать о реакции России, когда мы решаем что-то сделать”. По его словам, это важно как для безопасности Соединенных Штатов, так и для глобальной стабильности.

Именно такой подход применяет Вашингтон во время военной помощи Украине.

– Это четкий и систематический подход, который мы применяем к вопросу о помощи Украине в сфере безопасности на каждом этапе этого конфликта, которым и дальше будет руководствоваться президент США, — проинформировал советник.

Комментируя возможность так называемых мирных переговоров между Украиной и РФ, Салливан подчеркнул, что только Киев будет определять время их проведения и условия, “если решит их проводить”. И США поддержат Украину в этом.

Советник уточнил, что переговоры должны основываться на принципах Устава ООН, где прописана неприкосновенность суверенитета и территориальной целостности стран мира. Салливан добавил, что российский диктатор Владимир Путин “явно не готов принять такое предложение сегодня”.

Источник: The Aspen Institute

Источник : Укринформ

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