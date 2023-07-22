У оккупантов на Луганщине падает моральный дух из-за потерь и недостатка боеприпасов

В подразделениях мотострелкового полка российских захватчиков, который участвует в боях в районе Первомайского на Луганщине, очень низкий моральный дух.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, абсолютное нежелание воевать у оккупантов из-за значительных потерь в живой силе и плохого обеспечения боеприпасами.

Кроме того, подрывает морально-психологическое состояние и неопределенность относительно пополнения личного состава подразделений, которые понесли боевые потери. Постоянно растет количество тех военных, которые хотят оставить свои подразделения на фронте и поехать домой в РФ.

Источник : Генштаб ВСУ

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