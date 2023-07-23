Белорусский Красный крест является соучастником международного преступления — генпрокурор

Участие белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления.

Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он отметил, что эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также Основополагающие принципы Движения Красного Креста.

– Мы надеемся, что МККК (Международный комитет Красного креста) рассмотрит это нарушение добропорядочности и примет соответствующие меры, – отметил генпрокурор.

Костин отметил, что со своей стороны, украинские правоохранители начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения или депортации украинских детей.

Напомним, глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов во время поездки на оккупированные территории на Востоке Украины заявил, что его организация причастна к “оздоровлению” детей из Украины.

Также ранее мы рассказывали, что российские оккупанты используют символику гуманитарной организации Красный крест на военной технике и вертолетах.

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