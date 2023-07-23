Белый дом не спешит принимать решение по ракетам ATACMS для Украины — WP

Белый дом, по крайней мере, на данный момент, твердо стоит на своем, отказываясь отправлять ракеты дальнего радиуса действия ATACMS Украине, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбы из Киева.

Как пишет Washington Post, разочарование “медленными темпами контрнаступления Украины” против укрепившихся российских войск и новый двусмысленный тон президента США Джо Байдена привели к широко распространенным предположениям, что ракеты вскоре пойдут по пути других американских систем вооружения.

Так, в конце мая Байден, похоже, изменил свое прежнее твердое “нет” в отношении возможности использования ATACMS — армейской тактической ракетной системы, впервые заявив, что разговор о ракетах “все еще в игре”. Две недели спустя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и Байден говорили о ракетах на саммите НАТО в Вильнюсе, но решение не было принято.

Однако представители американской оборонной промышленности и администрации, знакомые с этим вопросом, заявили WP, что, несмотря на то, что один из них назвал растущее общественное восприятие “некой медленной, гравитационной тяги” к одобрению, в течение нескольких месяцев не было никаких изменений в американской политике и никаких предметных обсуждений этого вопроса.

В Пентагоне считают, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем системы ATACMS, и опасаются, что отправка на Украину достаточного количества систем, способных изменить ситуацию на поле боя, сильно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам.

По словам официальных лиц, количество ATACMS на американских складах фиксировано и ожидает замены на более дальнобойную ракету точного удара нового поколения под названием Prism, которая должна поступить на вооружение к концу этого года. Компания Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS в год, но вся эта продукция предназначена для продажи другим странам.

Украина заявила, что ATACMS с дальностью действия около 300 км необходимы для уничтожения командных пунктов и пунктов материально-технического снабжения, расположенных далеко за линией фронта.

Как пишет издание, система ATACMS позволит украинским войскам наносить удары по самым отдаленным районам оккупированного Россией Крыма с их собственной линии фронта, включая Керченский мост и российскую военно-морскую базу в Севастополе.

Отвечая в четверг на форуме по безопасности в Аспене на вопрос о том, что стоит на первом месте в списке потребностей Украины в области безопасности, Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, сказал: “Мой ответ будет очень простым. На данный момент он очень ясен и понятен. Нам нужны и мы ждем решения по ATACMS”. Известно, что Украина ждет сотни подобных ракет.

С прошлого года администрация президента США называла несколько причин для отказа. Первоначально отказ был связан с опасениями, что Украина может выпустить ракеты большой дальности по российской территории, что приведет к эскалации конфликта в российско-американскую конфронтацию. Москва открыто заявила, что даже поставка такого оружия пересечет “красную черту”.

Каковы бы ни были угрозы Москвы, эти опасения, похоже, ослабли. Администрация Байдена заявила, что она удовлетворена публичными заявлениями и письменными обещаниями Киева не использовать поставляемое США оружие против россиян за пределами границы. Хотя официальные лица в частном порядке признают, что имели место некоторые нарушения, считается, что Украина в основном выполняет эти обещания.

Великобритания и Франция, согласовав свои решения с США, недавно поставили Украине крылатые ракеты с дальностью действия около 220 км, что почти в три раза больше, чем было доступно ранее.

Недавнее поступление британских ракет Storm Shadow и французских SCALP означает, что Украина испытывает еще меньшую потребность в ATACMS, заявил Колин Кал, до начала этого месяца занимавший пост заместителя секретаря Пентагона по вопросам политики, в ходе той же дискуссии в Аспене, на которой выступал Ермак.

— Проблема не в сотне км (для которых необходимы ракеты, — Ред.), а в километре перед ними с минными полями, которые русские установили, наряду с рядами траншей и танковых ловушек, в оборонительных линиях вдоль всей линии фронта, сказал Кал.

По словам генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, минные поля являются основной причиной задержки украинского наступления.

По мнению администрации, ATACMS не только изменят ситуацию в Украине, но и “ограничат использование HIMARS или GMLRS”, — сказал представитель оборонного ведомства, имея в виду РСЗО HIMARS, способную одновременно стрелять шестью ракетами. ATACMS также стреляют из HIMARS, но только по одной.

— На экспорт поставляется очень ограниченное количество (ATACMS, — Ред.), и для дальностей, превышающих дальность стрельбы GMLR, украинцы получили Storm Shadows и SCALPS, — сказал представитель оборонного ведомства США. Осенью или зимой этого года Украина также получит американские GLSDB с дальностью 150 км и возможностью стрельбы по траектории 360 градусов.

ATACMS — это почти двухтонные управляемые ракеты. Каждая из них имеет длину 13 футов, диаметр 2 фута и стоит почти 1,5 млн. долл. Впервые разработанные в 1980-х годах, они использовались в боевых действиях сухопутных войск как во время войны в Персидском заливе в 1991 году, так и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Украинцы считают, что ракеты наземного базирования обеспечат возможности, превосходящие крылатые ракеты, которые запускаются с самолетов.

Ограниченное количество ATACMS является наиболее актуальной проблемой для американских военных. Хотя их точное количество в американском арсенале засекречено, компания Lockheed Martin с начала производства изготовила всего около 4 тыс. единиц, многие из которых использовались армией США в боях, учениях и периодических испытаниях.

Источник : The Washington Post

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