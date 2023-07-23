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Валентина Летяк, редактор ленты

Ракетными атаками по Одессе РФ пытается изолировать выход Украины к морю – Данилов

Олексій Данілов

В ответ на ночной ракетный удар по Одессе, главная цель которого — полностью изолировать выход Украины к Черному морю, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал мир остановить российского диктатора Владимира Путина, который, после провала идеи “энергетической сверхдержавы”, хочет сделать РФ “зерновой сверхимперией”.

— План — поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком… Украина понимает и осведомлена об этих намерениях, должным образом отреагирует и, прежде всего, в полной мере ответит на убийства и разрушения. Мир и Запад должны проявить твердость и незыблемость и дать свой достойный ответ кремлевской крысе, который должен заключаться в полноценном восстановлении функционирования украинского зернового коридора под гарантии международной безопасности, — подчеркнул он.

По его словам, Кремль ожидает, что через зерновой ультиматум заставит Запад к переговорам о возобновлении экспорта российского аммиака, снятие части санкций и других ограничений.

Ночью 23 июля РФ атаковала Одессу и область четырьмя видми крылатых ракет (Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К), а также баллистическими Искандер-М.

В результате удара погиб один человек, еще 22 ранены, в том числе четверо детей. 14 граждан, среди которых трое — дети, госпитализированы.

Фото: СНБО Украины

Война в Украине, Одесса, Одесская область, Алексей Данилов, Ракетные удары России, Російська агресія, Черноморская зерновая инициатива
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