Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

Так, в населенном пункте Пришиб Запорожской области, с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с различными типами зерновых культур.

Также в Генштабе сообщили об успехах украинских военных, в частности, что Авиация сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, военные уничтожили 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.

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