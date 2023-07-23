Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно

Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно
Фото: Getty Images

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

Так, в населенном пункте Пришиб Запорожской области, с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с различными типами зерновых культур.

Читайте также
В Горловке среди оккупантов заметили граждан Узбекистана — Генштаб
російські російський військовий

Также в Генштабе сообщили об успехах украинских военных, в частности, что Авиация сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, военные уничтожили 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Запорожская область, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Новая волна репрессий. Оккупанты угрожают гражданским за украинскую музыку в телефоне
Іван Федоров
Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно
Украина получит F-16, но поставки истребителей займут несколько месяцев — Блинкен
F-16
У них ничего не получится. Череватый подтвердил попытки оккупантов создать буферную зону вокруг Луганщины
ЗСУ на фронті
Белорусский Красный крест является соучастником международного преступления — генпрокурор
Генпрокурор України Андрій Костін
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (23.07.2023)
Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь