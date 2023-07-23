Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно
Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
Так, в населенном пункте Пришиб Запорожской области, с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с различными типами зерновых культур.
Также в Генштабе сообщили об успехах украинских военных, в частности, что Авиация сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, военные уничтожили 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик