Кулеба: Крупнейшее в истории нападение на важный для продбезопасности порт – это атака на весь мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ракетный удар РФ по Одессе ночью 23 июля крупнейшим в истории нападением на порт, который жизненно важен для продовольственной безопасности мира.

В своем Twitter украинский дипломат призвал все государства мира и международные организации осудить варварский теракт РФ.

— Шквал российских ракет убивает людей и разрушает знаковые места в Одессе, находящейся под защитой ЮНЕСКО. Крупнейшее в истории нападение на крупный порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, является нападением на все мировое сообщество, — написал глава МИД.

Barrages of Russian missiles kill people and ruin iconic sites in UNESCO-protected Odesa. The largest-ever attack on a major port vital for world food security is an attack on the entire global community. I urge all states and organisations to condemn this barbaric war crime. pic.twitter.com/8ab27Y0D4A

