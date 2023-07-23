Кулеба: Крупнейшее в истории нападение на важный для продбезопасности порт – это атака на весь мир
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ракетный удар РФ по Одессе ночью 23 июля крупнейшим в истории нападением на порт, который жизненно важен для продовольственной безопасности мира.
В своем Twitter украинский дипломат призвал все государства мира и международные организации осудить варварский теракт РФ.
— Шквал российских ракет убивает людей и разрушает знаковые места в Одессе, находящейся под защитой ЮНЕСКО. Крупнейшее в истории нападение на крупный порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, является нападением на все мировое сообщество, — написал глава МИД.
Barrages of Russian missiles kill people and ruin iconic sites in UNESCO-protected Odesa. The largest-ever attack on a major port vital for world food security is an attack on the entire global community. I urge all states and organisations to condemn this barbaric war crime. pic.twitter.com/8ab27Y0D4A
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 23 июля Россия атаковали Одессу и область 19 ракетами различных типов (Калибры, Искандер-К и Искандер-М, Ониксы, Х-22).
Силами ПВО удалось уничтожить девять воздушных целей — в частности, все четыре Калибры и пять Искандер-К.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик