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Кулеба: Крупнейшее в истории нападение на важный для продбезопасности порт – это атака на весь мир

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ракетный удар РФ по Одессе ночью 23 июля крупнейшим в истории нападением на порт, который жизненно важен для продовольственной безопасности мира.

В своем Twitter украинский дипломат призвал все государства мира и международные организации осудить варварский теракт РФ.

— Шквал российских ракет убивает людей и разрушает знаковые места в Одессе, находящейся под защитой ЮНЕСКО. Крупнейшее в истории нападение на крупный порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, является нападением на все мировое сообщество, — написал глава МИД.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 23 июля Россия атаковали Одессу и область 19 ракетами различных типов (Калибры, Искандер-К и Искандер-М, Ониксы, Х-22).

Силами ПВО удалось уничтожить девять воздушных целей — в частности, все четыре Калибры и пять Искандер-К.

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Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МЗС України, Одесса, Одесская область, Ракетные удары России, Російська агресія
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