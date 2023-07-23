ООН осудила ракетный удар по Одессе, но “забыла” упомянуть, что это была Россия

Организация объединенных наций (ООН) осудила ракетную атаку по историческому центру Одессы, впрочем забыла упомянуть, что Россия нанесла этот удар.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ООН в Тwitter.

– Сегодня жители Одессы снова проснулись от звуков взрывов. Удары пришлись на исторический центр города, повредив жилые дома, кафедральный собор, а также привели к гибели и ранениям мирных жителей.

Международное гуманитарное право четко определяет: гражданское население и гражданская инфраструктура не является целью, – говорится в сообщении.

Это сообщение вызвало ряд возмутительных комментариев от читателей.

– И, конечно, вы даже не скажете, кто ударил по Одессе, как всегда. Никакого осуждения, только пустые слова, как всегда. –России не должно быть в ООН. – Кто наносит удар? Кто наносит ущерб? Назовите эту страну! – Интересно, кто обстреливал эти дома, собор и мирных жителей? Скажите мне, пожалуйста. Кажется, что вы знаете, но не говорите, – комментируют пост ООН пользователи соцсети.

В ночь на 23 июля российские окупанты выпустили по Одесчине не менее пяти видов ракет всех видов базирования – Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.

В результате массированной атаки россиян по Одессе и области погиб один человек, еще 22 ранены, в том числе четверо детей. Из-под завалов разрушенного частного дома спасатели достали чудом выжившую женщину.

Также, вследствие ночного ракетного удара РФ по Одессе подвергся разрушениям Дом ученых, являющийся памятником архитектуры XIX века.

Кроме того, российские ракеты повредили более 40 зданий, среди которых Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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