Поврежден рояль Ференца Листа и старинная мебель: как выглядит Дом ученых после атаки РФ
Во время ночной атаки России на Одессу 23 июля пострадал Дом ученых. Что известно об памятке архитектуры — читайте далее в материале Фактов ICTV.
История Дома ученых
Дом ученых — достопримечательность национального значения.
Здание Дома ученых было возведено в 1832 году по проекту архитектора Боффо. Позже этот дом выкупил российский граф Михаил Толстой. При нем была возведена пристройка для картинной галереи. Меценат и благотворитель Толстой пострадал от рук большевиков. Его арестовали, имущество отобрали.
В 1920 году после окончательного установления советской власти в Одессе, в особняке Толстых был открыт Первый народный музей.
С 1934 года музей стал отделом Одесского музея Западного и Восточного искусства.
В 1934 году в бывший особняк Толстых переезжает областная организация профсоюза работников образования и науки Украины Одесский дом ученых.
Во время Второй мировой войны, когда шла оборона Одессы, в соседнее с Домом ученых сооружение попала бомба, однако в самом здании лишь вылетели стекла.
Во время оккупации немецкий военный комендант спас здание от грабежа солдатами румынской армии. Дом ученых работал до конца оккупации, а в марте 1944 года немцы, отступая, собрались взорвать здание. Но мины удалось обезвредить и Дом ученых снова был спасен.
В 1990-е годы в Доме ученых хотели сделать бизнес-клуб, но его директор — Галина Валентиновна Терещенко сумела добиться, дойдя до ЮНЕСКО, чтобы Дом ученых остался достоянием Одессы и одесситов.
С 2000 года в Доме ученых был открыт и работал музей.
В здании есть ряд знаковых помещений. Например, в Белом зале с венецианскими зеркалами и дубовым паркетом из 22 сортов дерева снимались сцены советского фильма Д’Артаньян и три мушкетера. Дом ученых там играл роль Лувра.
Как выглядит Дом ученых сейчас
Внутри Дома ученых разрушениям подвергся рояль, на котором играл Ференц Лист. Музыкальный инструмент оставался в городе после гастролей композитора в 1847 году.
В здании разбиты все окна и двери, повреждения есть во всех залах, пострадала мебель, фонарь из старинного стекла. По словам директора Дома ученых, “почти все, что мы здесь видим ценного — пострадало”.
Также Факты ICTV писали об истории Спасо-Преображенского собора, который также подвергся разрушениям во время атаки РФ ночью 23 июля.
Фото: Петро Обухов
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