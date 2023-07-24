Поврежден рояль Ференца Листа и старинная мебель: как выглядит Дом ученых после атаки РФ

Во время ночной атаки России на Одессу 23 июля пострадал Дом ученых. Что известно об памятке архитектуры — читайте далее в материале Фактов ICTV.

История Дома ученых

Дом ученых — достопримечательность национального значения.

Здание Дома ученых было возведено в 1832 году по проекту архитектора Боффо. Позже этот дом выкупил российский граф Михаил Толстой. При нем была возведена пристройка для картинной галереи. Меценат и благотворитель Толстой пострадал от рук большевиков. Его арестовали, имущество отобрали.

В 1920 году после окончательного установления советской власти в Одессе, в особняке Толстых был открыт Первый народный музей.

С 1934 года музей стал отделом Одесского музея Западного и Восточного искусства.

В 1934 году в бывший особняк Толстых переезжает областная организация профсоюза работников образования и науки Украины Одесский дом ученых.

Во время Второй мировой войны, когда шла оборона Одессы, в соседнее с Домом ученых сооружение попала бомба, однако в самом здании лишь вылетели стекла.

Во время оккупации немецкий военный комендант спас здание от грабежа солдатами румынской армии. Дом ученых работал до конца оккупации, а в марте 1944 года немцы, отступая, собрались взорвать здание. Но мины удалось обезвредить и Дом ученых снова был спасен.

В 1990-е годы в Доме ученых хотели сделать бизнес-клуб, но его директор — Галина Валентиновна Терещенко сумела добиться, дойдя до ЮНЕСКО, чтобы Дом ученых остался достоянием Одессы и одесситов.

С 2000 года в Доме ученых был открыт и работал музей.

В здании есть ряд знаковых помещений. Например, в Белом зале с венецианскими зеркалами и дубовым паркетом из 22 сортов дерева снимались сцены советского фильма Д’Артаньян и три мушкетера. Дом ученых там играл роль Лувра.

Как выглядит Дом ученых сейчас

Внутри Дома ученых разрушениям подвергся рояль, на котором играл Ференц Лист. Музыкальный инструмент оставался в городе после гастролей композитора в 1847 году.

В здании разбиты все окна и двери, повреждения есть во всех залах, пострадала мебель, фонарь из старинного стекла. По словам директора Дома ученых, “почти все, что мы здесь видим ценного — пострадало”.

Также Факты ICTV писали об истории Спасо-Преображенского собора, который также подвергся разрушениям во время атаки РФ ночью 23 июля.

Фото: Петро Обухов

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