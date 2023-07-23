Уничтожение РФ православных храмов в Украине вынесут на следующее заседание СБ ООН – Кулеба

Украина планирует вынести на следующее заседание Совбеза ООН вопрос уничтожения Россией православных культовых сооружений.

Об этом сообщил в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о ракетном ударе по Одессе 23 июля, в результате которого сильно пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор.

— Россия планомерно уничтожает православную церковь в Украине и ее помещения. Последний случай — сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании Совбеза ООН по Украине, чтобы было понятно: Россия — единственная угроза украинскому православию, — написал дипломат.

Russia has been systematically destroying the Orthodox Church in Ukraine and its premises. The latest is today’s strike on Odesa’s Transfiguration Cathedral. We will raise this at the next UNSC meeting on Ukraine to make it clear: Russia is the only threat to Ukraine’s Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Кстати, в УПЦ МП официально заявили, что ночью 23 июля во время атаки России на Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор, а именно — в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание храма.

По их данным, во время российской террористической атаки также разрушены перекрытия трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

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