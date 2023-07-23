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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Уничтожение РФ православных храмов в Украине вынесут на следующее заседание СБ ООН – Кулеба

радбез оон
Фото: Getty Images

Украина планирует вынести на следующее заседание Совбеза ООН вопрос уничтожения Россией православных культовых сооружений.

Об этом сообщил в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о ракетном ударе по Одессе 23 июля, в результате которого сильно пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор.

— Россия планомерно уничтожает православную церковь в Украине и ее помещения. Последний случай — сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании Совбеза ООН по Украине, чтобы было понятно: Россия — единственная угроза украинскому православию, — написал дипломат.

Кстати, в УПЦ МП официально заявили, что ночью 23 июля во время атаки России на Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор, а именно — в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание храма.

По их данным, во время российской террористической атаки также разрушены перекрытия трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

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Дмитрий Кулеба, МЗС України, Новости Одессы, Одесса, Радбез ООН, Ракетные удары России, ЮНЕСКО
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