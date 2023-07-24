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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 24.07.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 35 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 24.07.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 24 июля 2023 года

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголевка, Берестовое, Новомлинск, Двуречная и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса в Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районах Богдановки, Клещеевки и северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг артиллерией обстрелял более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Карловка, Северное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Александрополь, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационные удары возле Благодатного и Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Пречистовка, Водяное, Угледар, Благодатное Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 516-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине
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Наталья Кулик
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