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На Донетчине “ахматовцы” совершают мародерство и выгоняют местных из домов – Генштаб

На Донетчине “ахматовцы” совершают мародерство и выгоняют местных из домов – Генштаб
Фото: Getty Images

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины. Так, в поселке Мироновский Бахмутского района Донецкой области зафиксированы такие случаи с участием боевиков полка специального назначения Ахмат.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Украины.

— В населенном пункте Мироновский Донецкой области с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии Ахмат, которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье. Также вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских, — говорится в сообщении.

К слову, Генштаб также сообщал, что в населенном пункте Пришиб Запорожской области, с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с различными типами зерновых культур.

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