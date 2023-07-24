На Донетчине “ахматовцы” совершают мародерство и выгоняют местных из домов – Генштаб
Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины. Так, в поселке Мироновский Бахмутского района Донецкой области зафиксированы такие случаи с участием боевиков полка специального назначения Ахмат.
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Украины.
— В населенном пункте Мироновский Донецкой области с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии Ахмат, которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье. Также вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских, — говорится в сообщении.
К слову, Генштаб также сообщал, что в населенном пункте Пришиб Запорожской области, с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с различными типами зерновых культур.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик