На Таврическом направлении РФ за сутки потеряла до двух рот и 30 единиц техники

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили на Таврическом направлении до двух рот российских оккупантов (убитыми и ранеными) и десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Он отметил, что украинские защитники системно выбивают врага с позиций на Таврическом направлении.

За прошедшие сутки Силы обороны из артиллерии выполнили 1 211 огневых задач.

– За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты, – подчеркнул генерал.

Кроме того, ВСУ уничтожили 30 единиц вражеской военной техники, в частности:

танк;

7 боевых бронированных машин (ББМ);

12 артиллерийских систем и минометов;

автомобильную технику.

Кроме того, уничтожены 7 складов боеприпасов войск РФ.

Как известно, Таврическое направление охватывает фронт от Херсонской области до Авдеевки (Донецкая область).

По данным Министерства обороны Украины, во время контрнаступательных действий на Южном фронте ВСУ освободили более 192 кв. км территории. Только за последнюю неделю украинская армия отвоевала более 12 кв. км.

А на Бахмутском направлении за время наступления удалось освободить около 35 кв. км территории (до 4 кв. км за прошлую неделю).

Согласно прогнозу министра обороны Алексея Резникова, полномасштабная война РФ против Украины может завершиться летом 2024 года. Тогда же, по его мнению, наше государство могут пригласить в НАТО.

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