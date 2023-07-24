Прах агента НКВД Кузнецова пытались похитить из его могилы во Львове

Во Львове неизвестные пытались похитить останки советского диверсанта и агента НКВД Николая Кузнецова. Он похоронен на Холме Сл1авы в городе.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

— Какое-то непутевое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так — не отдадим. За деталями в ГУР, — написал Садовой.

В России еще с 2000 года пытаются вернуть останки Кузнецова. Тогда это пытались сделать ветераны Екатеринбурга, обратившись во Львовский горсовет с просьбой.

В 2007 году во Львов приезжала с этой просьбой делегация из России, но им отказали. В следующем году об этом просила гражданка РФ Маргарита Брюханова, которая является родственницей агента НКВД.

Енкаведиста Кузнецова похоронили на Холме Славы во Львове в 1960 году. В марте 1944 года в селе Боратин на Львовщине группу российских террористов во главе с Кузнецовым, которые маскировались под солдат Вермахта, обнаружили воины УПА. Они послали за немецким переводчиком, что означало провал операции россиян.

По одной из версий, Кузнецов в немецкой форме, опасаясь провала операции, подорвал себя гранатой. Также существует сомнение, что на Холме Славы во Львове похоронены именно останки Кузнецова.

Фото: Википедия, Андрей Садовый

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