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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Тактическая медицина и физподготовка. В Киеве Азов провел обучение для гражданских

навчання
Фото: Генштаб ВСУ

22 июля в Киеве прошла открытая подготовка Азова под руководством опытных военных инструкторов. Все участники получили полезные знания и навыки, общение с азовцами в дружеской атмосфере и возможность почувствовать себя рекрутом Азова.

Съемочная группа Фактов ICTV имела возможность воочию увидеть, как тренируются азовцы.

В тренировке участвовали преимущественно гражданские, но были и те, кто проходит срочную службу или служит в теробороне.

– У нас не было ограничения, эта подготовка открытая, она для всех, и, если честно, мы не ожидали, что будет такой ажиотаж. Записались за сутки более тысячи человек, а мы рассчитывали на 60. Мы знали, что будет немножко больше, чем количество мест, но что аж на столько будет большой спрос — мы не знали. Но в целом очень довольны, – рассказала координатор рекрутинговых центров Азова Ярослава Кашка.

Участники подготовки отработали основы тактической медицины, получили базовые знания по физической подготовке, а также тактике перемещения в составе боевых групп.

– Каким бы ты ни был спортсменом, я, например, раньше плаванием занимался, эти упражнения будут сложны любому из-за их особенности. Здесь больше тренируется характер на том, сколько ты выдержишь, – сказал студент Денис Коржан.

– Азов — это одно из лучших подразделений в Украине, в котором мечтает, пожалуй, каждый военнослужащий служить. Во-первых, это обучение, в котором ты растешь, начинаешь понимать что-то большее. И вообще я сейчас военнослужащий и хочу попасть в это подразделение, – отметил военнослужащий Андрей Козий.

Напомним, что украинские командиры из Азовстали, в том числе и Денис Прокопенко, вернулись в Украину из Турции 8 июля.

Позже командир Азова подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис встретился с личным составом бригады. Сейчас подполковник проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

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Азов, Военные учения, Київ
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