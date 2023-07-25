Приходится останавливать движение авто. Керченский мост может не заработать на полную мощность — Гуменюк

Керченский мост из-за существенных повреждений не может работать на полную мощность. На въездах постоянно образуются большие очереди из автомобилей.

Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, мощности гидротехнического объекта пока не вернули к базовым и, наверное, что уже никогда не вернутся, ведь повреждения достаточно существенные. Мост пока не может выдерживать нагрузки, поэтому россиянам время от времени приходится останавливать движение.

Грузовые перевозки оккупанты пытаются обеспечивать паромной переправой, но это в разы медленнее.

Сейчас по мосту может ездить легковой транспорт, однако из-за усиленных мер безопасности проводятся проверки на постах, поэтому очередь движется очень медленно.

— Оккупанты время от времени вынуждены вообще перекрывать мост, поскольку есть необходимость проверять состояние самого сооружения для того, чтобы не было новых повреждений, — отметила Наталья Гуменюк.

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