Речь идет о тысячах: Данилов заявил, что количество “вагнеровцев” в Беларуси увеличилось

Количество наемников ЧВК Вагнера на территории Беларуси увеличилось.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заверил, что Украина внимательно следит за действиями “вагнеровцев” в Беларуси и готовится к любому развитию событий.

— Количество “вагнеровцев” в Беларуси увеличилось. Часть из них тренирует подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь. Но пока мы окончательно не понимаем, какова цель их пребывания там, и чем они будут заниматься, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что благодаря работе украинской разведке он понимает, сколько наемников ЧВК Вагнера находится в Беларуси.

Данилов не стал называть точное количество, но отметил, что “речь идет о тысячах”.

По данным аналитиков ISW, пока нет никаких признаков того, что боевики ЧВК Вагнера в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

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