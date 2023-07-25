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Илья Нежигай, редактор ленты

Нардеп Александр Пономарев отправлен под стражу на два месяца – решение суда

Олександр Пономарьов

Народный депутат Украины Александр Пономарев от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь был отправлен на два месяца под стражу без права внесения залога.

Об этом во вторник, 25 июля, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Соответствующее решение приняли судьи Печерского районного суда Киева, после того, как 24 июля нардеп Пономарев получил подозрение по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины.

Теперь украинскому парламентарию грозит до 15 лет тюрьмы.

Как заявили в ОГПУ, следствие установило, что во время широкомасштабной российской агрессии Александр Пономарев, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, сотрудничал с оккупантами и посещал оккупированный Крым и Россию.

— Находясь на временно оккупированной территории в г. Бердянск, он организовал осуществление предпринимательской деятельности подконтрольных ему предприятий. Также он оказывал помощь врагу в оккупации города, — говорится в сообщении ОГПУ.

Более того, во время своего сотрудничества с государством-агрессором нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по законодательству РФ и открыл счета в местных филиалах российских банков, которые вместе с вторжением принесли оккупанты. Кроме того, по данным следствия, Пономаревым было организовано производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Впоследствии народный депутат вернулся на подконтрольную Киеву территорию, после чего из украинской столицы продолжал координировать деятельность перерегистрированных на временно оккупированной территории Запорожской области подконтрольных коммерческих структур.

Также украинские правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с доказательствами деятельности народного депутата в пользу государства-агрессора.

Этому предшествовало получение Пономаревым уведомления о подозрении в госизмене от СБУ и ГБР 24 июля 2023.

Справочно. Александр Пономарев в третий раз имеет мандат народного депутата.

Журналисты проекта Схемы ранее узнали о том, что Пономарев имеет гражданство РФ. Нардеп же в ответ на эти заявления говорил, что паспорт был еще с времен Советского Союза, потому думал, что он якобы аннулировался.

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Фото: ОПЗЖ

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Державна зрада, нардеп, Олександр Пономарьов, опзж
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