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Валентина Летяк, редактор ленты

Не было необходимости: Юсов о горячей остановке блока ЗАЭС и скрытой опасности

ЗАЕС
Фото: Факти ICTV

То, что РФ перевела четвертый энергоблок Запорожской АЭС в режим горячей остановки — абсолютное нарушение и норм безопасности и украинского ядерного законодательства, а главное, что в этом нет никакой технической необходимости.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

— То есть это делается именно для того, чтобы поддерживать режим ядерного шантажа и оставлять возможность для реализации террористических замыслов, которые будут иметь на самом деле худшие последствия… Это не может не вызывать возмущения и беспокойства, — объяснил разведчик.

По его словам, горячая остановка блока станции несет в себе больше потенциальной угрозы с точки зрения техногенной катастрофы.

Юсов также напомнил о минировании ЗАЭС, масштабы которого до конца не известны.

— Даже то, что экспертов МАГАТЭ не везде пускают, свидетельствует о том, что террористам есть что скрывать, — подчеркнул представитель ГУР.

Накануне стало известно, что РФ перевела четвертый блок Запорожской АЭС в состояние горячей остановки, что является грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки.

По данным Энергоатома, сейчас эксплуатация четвертого энергоблока ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии холодной остановки.

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Андрій Юсов, Война в Украине, ЗАЕС, Запорожская область, Разведка, Російська агресія
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