Германия и Франция выступили против продления ограничений на экспорт зерна из Украины

Германия и Франция выступили против продления ограничений на экспорт украинского зерна в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию.

Об этом сообщает AFP.

Отметим, что 24 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал планы продлить ограничения экспорта украинского зерна абсолютно неприемлемыми и откровенно антиевропейскими.

Такую позицию на встрече министров сельского хозяйства блока в Брюсселе поддержали страны ЕС, включая Германию и Францию.

Так, министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Европейская комиссия должна четко дать понять, что любое продление ограничений невозможно.

Он настаивал на том, что внутриполитические споры в Польше накануне выборов, которые состоятся в 2023 году, не должны разыгрываться “на спине Украины”.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно отметил, что не может быть никаких односторонних мер, “никаких индивидуальных авантюр, только коллективный ответ на вызов дестабилизации рынков”.

В свою очередь пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер сообщила, что Брюссель “очень интенсивно” работает с пятью странами-членами ЕС и Украиной, пытаясь найти решение.

— Эти меры (ограничения., — Ред.) являются целевыми и временными. Они были введены в связи с очень специфической ситуацией, связанной с логистическими препятствиями и упрощением торговли, которая сложилась в этих приграничных странах, — добавила она.

Еврокомиссия 2 мая ограничила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять стран ЕС, эти ограничения продлили 5 июня до 15 сентября.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна.

В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует открывать границу с Украиной для импорта зерна после 15 сентября, если истечет срок моратория Еврокомиссии.

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