Обсудили планы: Сырский посетил бригады, которые воюют на сложных направлениях
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил боевые бригады на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Об этом он сообщил в Telegram.
Сырский отметил, что в связи со сложной и противоположной обстановкой на обоих направлениях, надо было скорректировать планы, послушать командиров, узнать об их видении ситуации, проблемах и принять взвешенные, адекватные решения.
— Для меня принципиально важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где, в настоящее время, у нас наиболее сложная ситуация, — подчеркнул он.
Сырский встретился с украинскими воинами, отметил их наградами и сделал “ценные подарки”.
По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, после таких встреч укрепляются взаимное доверие и понимание того, что есть движение “в правильном направлении, к победе”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки.
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Фото: Александр Сырский