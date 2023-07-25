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Валентина Чорна, редактор ленты

Обсудили планы: Сырский посетил бригады, которые воюют на сложных направлениях

Олександр Сирський

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил боевые бригады на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом он сообщил в Telegram.

Сырский отметил, что в связи со сложной и противоположной обстановкой на обоих направлениях, надо было скорректировать планы, послушать командиров, узнать об их видении ситуации, проблемах и принять взвешенные, адекватные решения.

— Для меня принципиально важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где, в настоящее время, у нас наиболее сложная ситуация, — подчеркнул он.

Сырский встретился с украинскими воинами, отметил их наградами и сделал “ценные подарки”.

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, после таких встреч укрепляются взаимное доверие и понимание того, что есть движение “в правильном направлении, к победе”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Александр Сырский

Война в Украине, Александр Сырский, Російська агресія
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