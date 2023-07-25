Взорванные склады боеприпасов в Крыму россияне, вероятно, прятали от HIMARS – эксперт

Россияне, вероятно, пытались спрятать склады боеприпасов во временно оккупированном Крыму от ударов HIMARS. Речь идет о складах БК в районе Веселого и Октябрьского, которые недавно взорвали.

Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков для Liga.net.

— Учитывая взрывы и зону эвакуации, эти склады довольно значительные. Скорее всего, это те склады, которые рашисты оттянули, когда их начали уничтожать на дальностях до 80 км благодаря HIMARS. Некоторые из них, очевидно, были оттянуты до Крыма, — рассказал он.

Он отметил, что эти объекты — не единственный крупный склад в Крыму. У оккупантов есть система, где от больших складов боекомплект перевозят на малые, а оттуда — на поле боя.

По его словам, подрыв складов является составляющей одной картины ударов по Крыму, включая удары по Крымскому и Чонгарскому мостам.

— Есть разные средства воздействия. Склады — уменьшение количества боеприпасов, нагрузка на логистику. Удар по Крымскому мосту — нагрузка на логистику. Это всегда комплекс действий. Невозможно бить только по складам. Всегда речь идет о комплексе действий, — объясняет Катков.

Эксперт убежден, что Украина реализует стратегию, которую год назад анонсировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Что войну надо переносить вглубь оккупированных и чисто российских территорий.

Он добавляет, что это же касается ударов по Москве и Рублевке, подчеркнув, что как только война станет на пороге у оккупантов, тогда ситуация может измениться.

22 июля в селе Октябрьское, что к северу от Симферополя, после мощного хлопка загорелась железнодорожная станция Элеваторная.

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