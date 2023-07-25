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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Больше $18 тыс. за выезд: на Буковине разоблачили два канала незаконного пересечения границы

Больше $18 тыс. за выезд: на Буковине разоблачили два канала незаконного пересечения границы

На Буковине двое жителей Черновицкого района наладили канал незаконной переправки лиц за границу.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Их разоблачили правоохранители во время попытки за €3700 и $6 тыс. обеспечить незаконное пересечение госграницы Украины с Румынией двум военнообязанным.

— Также противоправную схему получения прибыли от незаконного пересечения госграницы организовала жительница Тернопольщины — гражданка РФ, которая имеет вид на жительство в Украине. За €5000 и $18 100 женщина “помогала” четырем гражданам Украины призывного возраста попасть в Румынию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину вместе с четырьмя пассажирами, которых она перевозила для дальнейшей незаконной переправки, разоблачили правоохранители на территории контролируемого пограничного района Черновицкой области.

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Больше $18 тыс. за выезд: на Буковине разоблачили два канала незаконного пересечения границы

При процессуальном руководстве Черновицкой областной и Черновицкой окружной прокуратур группе лиц сообщено о подозрении в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие причастные к преступлениям лица.

Больше $18 тыс. за выезд: на Буковине разоблачили два канала незаконного пересечения границы
Больше $18 тыс. за выезд: на Буковине разоблачили два канала незаконного пересечения границы
Больше $18 тыс. за выезд: на Буковине разоблачили два канала незаконного пересечения границы
Больше $18 тыс. за выезд: на Буковине разоблачили два канала незаконного пересечения границы

Офис генпрокурора
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