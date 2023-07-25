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Юлия Соколова, редактор ленты

Усиление ПВО и гарантии безопасности: Зеленский провел переговоры с Сунаком

Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Фото: Офис президента

Украине нужно срочно усилить систему противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить граждан, инфраструктуру и продлить Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Глава Украинского государства рассказал о последних атаках РФ на Одессу с применением ракет и дронов, разрушениях в историческом центре города. Кроме того, Зеленский сообщил о разрушенных объектах инфраструктуры в украинских портах.

Он уточнил, что Украина нуждается в усилении ПВО, чтобы защитить исторические объекты, охраняемые ЮНЕСКО.

– Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы… Мы должны защитить Одессу, — подчеркнул президент.

Еще одной темой переговоров было дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Великобританией.

Зеленский рассказал о ходе наступательных операций украинской армии. Кроме того, он сообщил Сунаку об актуальных оборонных нуждах Украины.

Лидеры обсудили итоги Вильнюсского саммита НАТО, совместную декларацию G7 (Большой семерки) о поддержке Украины и последующее присоединение других стран к этому документу.

Зеленский и Сунак скоординировали шаги по наполнению декларации “конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе”.

Как известно, на саммите НАТО страны G7 согласовали Совместную декларацию поддержки Украины. Это рамочный документ о пакете гарантий безопасности для нашего государства.

В дальнейшем Украина будет подписывать отдельное двустороннее соглашение с каждой страной, желающей предоставить такие гарантии. Однако это не альтернатива членству в НАТО.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Великобритания, Владимир Зеленский, Одесса, Ріші Сунак, Російська агресія, Саммит НАТО, Черноморская зерновая инициатива
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