Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Москве беспилотники поразили два здания
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Ночь в Крыму была громкой: взрывы слышали в нескольких местах
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

РФ может усилить кампанию по уничтожению экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море — Клеверли

Джеймс Клеверлі
Фото: Getty Images

Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и мешать украинскому экспорту зерна.

Об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Он заверил, что недобросовестное поведение России обязательно обсудят заседании Совета безопасности ООН.

— Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море. Мы будем освещать это недобросовестное поведение в Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению, — написал Клеверли в Twitter.

Ранее в Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне массированных атак на портовую инфраструктуру Украины.

Также представитель Госдепа добавил, что США совместно с партнерами продолжают консультации по альтернативным путям вывоза украинского зерна.

Читайте также
Волна ударов РФ по Одессе и портам: в британской разведке назвали возможную причину
РФ пошкодила зернові термінали в Одесі

Война в Украине, Великобритания
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Херсонской области разоблачили еще одного коллаборанта, который работал в облгосадминистрации
РФ может усилить кампанию по уничтожению экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море — Клеверли
Шпионила за авиацией ВСУ: на Черниговщине задержали российскую агентку
РФ может усилить кампанию по уничтожению экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море — Клеверли
Взорванные склады боеприпасов в Крыму россияне, вероятно, прятали от HIMARS – эксперт
РФ может усилить кампанию по уничтожению экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море — Клеверли
Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД
Дмитро Кулеба
Обсудили планы: Сырский посетил бригады, которые воюют на сложных направлениях
Олександр Сирський
Видео
После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой

Ангелина – боевой медик с позывным Мышь и его коллега Денис на псевдо Ангел служат в 72 бригаде. Прошедшей весной не пустила захватчиков в Киев. И вот уже год держит выжженный Угледар.

Татьяна Наконечная
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
РФ может усилить кампанию по уничтожению экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море — Клеверли
Роковая ошибка Запада: почему Украина уже 20 лет пытается попасть в НАТО
РФ может усилить кампанию по уничтожению экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море — Клеверли
Цены на жилье во Львове превышают столичные: как купить квартиру не за все деньги мира
РФ может усилить кампанию по уничтожению экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море — Клеверли
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (25.07.2023)
РФ может усилить кампанию по уничтожению экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море — Клеверли
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь