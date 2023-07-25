РФ может усилить кампанию по уничтожению экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море — Клеверли

Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и мешать украинскому экспорту зерна.

Об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Он заверил, что недобросовестное поведение России обязательно обсудят заседании Совета безопасности ООН.

— Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море. Мы будем освещать это недобросовестное поведение в Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению, — написал Клеверли в Twitter.

Ранее в Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне массированных атак на портовую инфраструктуру Украины.

Также представитель Госдепа добавил, что США совместно с партнерами продолжают консультации по альтернативным путям вывоза украинского зерна.

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