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Валентина Чорна, редактор ленты

В Евпатории прогремели взрывы, в некоторых районах пропал свет

Вибух

Во вторник, 25 июля, во временно оккупированной Евпатории, что в Крыму, прогремели взрывы.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах. Жители пишут, что после взрывов в некоторых районах Евпатории пропал свет.

Официально информацию пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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