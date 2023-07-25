В Евпатории прогремели взрывы, в некоторых районах пропал свет

Во вторник, 25 июля, во временно оккупированной Евпатории, что в Крыму, прогремели взрывы.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах. Жители пишут, что после взрывов в некоторых районах Евпатории пропал свет.

Официально информацию пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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