Валентина Чорна, редактор ленты
В Евпатории прогремели взрывы, в некоторых районах пропал свет
Во вторник, 25 июля, во временно оккупированной Евпатории, что в Крыму, прогремели взрывы.
Об этом сообщили в местных Telegram-каналах. Жители пишут, что после взрывов в некоторых районах Евпатории пропал свет.
Официально информацию пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки.
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