Удар РФ по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не является случайностью – представитель ГУР

Удар российскими ракетами по собору в Одессе не был случайным.

С такой оценкой выступил спикер пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов в эфире Radio NV.

— Ситуация по Одессе несколько отличается от террористических атак в других городах, потому что речь идет о целенаправленных ракетных ударах и уничтожении памятников архитектуры, которые являются составной частью наследия ЮНЕСКО. И удар по собору — это не просто попадание, не случайность, а целенаправленный удар — много тому прямых и косвенных доказательств, — заявил он.

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 июля, Россия атаковала исторический центр Одессы пятью видами ракет.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о девяти сбитых ракетах из 19. В результате атаки РФ погиб по меньшей мере один человек, еще 22 человека — пострадали.

Также ударом государства-агрессора был разрушен Спасо-Преображенский собор УПЦ МП и повреждены другие исторические здания.

Спасо-Преображенский кафедральный собор является крупнейшим православным храмом Одессы. Собор был заложен в 1794 году и разрушен во времена правления советского диктатора Сталина. Восстановить храм удалось только в 2005 году.

Фото: УПЦ МП

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