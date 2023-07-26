Вас таких не будет: Зеленский к чиновникам, которые думают о пляжах вместо Украины

После судебных решений в течение 25 июля в отношении нардепа Александра Пономарева и экс-военкома Одесской области Евгения Борисова, президент Владимир Зеленский предупредил других военных чиновников и парламентариев, чтобы не пренебрегали работой ради государства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 25 июля.

Президент начал с того, что сегодня миллионы украинцев и украинок день за днем сосредоточены на защите государства и жизни.

— Но, к сожалению, некоторым лицам кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности. Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в военкомате, кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников — это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества, — сказал он.

Владимир Зеленский предупредил всех депутатов, чиновников и других лиц на государственных должностях.

— Когда днями ищешь оружие для государства, когда все внимание тому, чтобы была артиллерия, были ракеты, были дроны, когда постоянно видишь, постоянно чувствуешь, какую моральную силу получили для Украины наши воины, наши люди, которые делают все возможное и невозможное для победы и сохранения свободы, тогда любое внутреннее предательство, любой “пляж” или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это. Представьте, сколько миллионов сердец в Украине почувствовали такую же ярость, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что все депутаты и чиновники должны работать в Украине и ради интересов украинского народа.

Зеленский поблагодарил депутатов, которые “действительно занимаются интересами государства”.

— А те, кто думает, как больше времени провести бы за границей и ищет себе “выгодные” командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или “пляжами”, – вас таких не будет, — добавил он.

Также глава государства сказал, что не будет и тех чиновников, кто “из-за каких-то там своих выгод не хочет принимать решения, которые необходимы для нашей обороны или для европейской интеграции”.

— Каждый закон, который нужен, чтобы усилить позиции наших воинов, должен быть принят. Каждый закон, который нужен, чтобы Украина начала переговоры с ЕС о вступлении, должен быть принят. И я больше не хочу слышать никаких отговорок. И никто не хочет. Украина вам больше времени не дает. Если вы работаете ради Украины, вы нужны Украине, если нет – то нет, — подчеркнул президент.

Отдельно Владимир Зеленский рассказал о представленных ему “предварительных результатах” проверки украинских военкоматов, кроме бывшего одесского Евгения Борисова.

— И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит, — сказал он.

Президент подчеркнул, что “всем таким “военкомам” и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, якобы можно наглеть где-то в тылу”.

— Мы выиграем эту войну, которую начала Россия. И мы выиграем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойной наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет, — подчеркнул он.

Примечательно, что именно 25 июля состоялись судебные заседания по нардепу от ОПЗЖ Александру Пономареву и экс-военкому Евгению Борисову.

Он также поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет оборонной поддержки, куда вошли артиллерия, ракеты для HIMARS, Patriot, NASAMS, дроны и тому подобное.

Также президент рассказал о разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

— Как и всегда, вполне практический разговор, четкий. В первую очередь — о защите наших южных районов, в частности Одессы, нормальной жизни людей и работы наших портов, — сказал он.

Украинский лидер также подчеркнул, что продовольственная безопасность сегодня является глобально важным приоритетом и частью Украинской формулы мира.

Также глава государства провел подготовительное совещание перед заседанием Совета Украина — НАТО, которое состоится уже завтра, 26 июля.

— Консультации по вопросу именно безопасности в Черном море — наших портов и нашего зернового экспорта. Уже начали и подготовку, вместе с Альянсом, плана взаимосовместимости, — сказал он.

Также было и совещание по европейской интеграции, необходимых шагов и решений, которые должны быть приняты, чтобы дать старт переговорам о членстве Украины в Евросоюзе.

Президент также рассказал о непубличной презентации результатов касательно первого года армии дронов.

— Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов. Состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами. Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов, и как армия будет увеличиваться, — сказал он.

По словам президента, “хорошие новости с применением украинских дронов” будут чаще.

Также глава государства подписал два указа о награждении наших воинов. 649 защитников и защитниц Украины отмечены государственными наградами. Из них 218, к сожалению, посмертно.

Источник : Офис президента

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