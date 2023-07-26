1700 дронов отправят на фронт: Федоров показал армию беспилотников
На фронт в ближайшее время будет направлено еще 1700 недавно купеленных беспилотников.
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
— Поддерживаем контрнаступление — отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них — ударные и разведывательные коптеры. Птички с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели, — отметил он.
По словам министра, все дроны приобретены в рамках государственной программы Армия дронов.
Он в свою очередь поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку и личное внимание.
Ранее Федоров сообщил, что правительство дало старт массовому производству боеприпасов для БпЛА.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская