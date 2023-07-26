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Малиновская Ангелина, редактор ленты

1700 дронов отправят на фронт: Федоров показал армию беспилотников

1700 дронов отправят на фронт: Федоров показал армию беспилотников
Фото: Getty Images

На фронт в ближайшее время будет направлено еще 1700 недавно купеленных беспилотников.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Поддерживаем контрнаступление — отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них — ударные и разведывательные коптеры. Птички с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели, — отметил он.

По словам министра, все дроны приобретены в рамках государственной программы Армия дронов.

Он в свою очередь поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку и личное внимание.

Ранее Федоров сообщил, что правительство дало старт массовому производству боеприпасов для БпЛА.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Михайло Федоров
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