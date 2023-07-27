Это не шоу: посол Украины в США рассказала об отношении Байдена и главы Пентагона к наступлению ВСУ

Президент США Джо Байден, а также высшее военное руководство Соединенных Штатов, серьезно относятся к контрнаступательным действиям Вооруженных сил Украины и не расценивают это как шоу.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире Радио Свобода.

По ее словам, как Джо Байден, так и начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и глава Пентагона Ллойд Остин, понимают, что контрнаступление Украины – не шоу.

— Наши партнеры на официальном уровне – от президента Байдена до администрации, до министра обороны Остина и генерала Милли – очень четко понимают, что наше контрнаступление, наше освобождение территорий и защита наших зданий, домов, наших людей — это не шоу какое-то, это очень сложная, действительно титаническая работа, которую делают наши смелые защитники. Поэтому мы на самом деле слышим от них только слова поддержки, — сказала она.

По ее словам, партнеры Украины в США готовы и в дальнейшем оказывать украинским войскам поддержку и помогать оружием.

Кроме того, по словам руководительницы дипмиссии Украины в Штатах, между официальным Киевом и Вашингтоном продолжаются консультации по освобождению оккупированных территорий.

Источник : Радио Свобода

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