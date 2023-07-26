Два реалистичных варианта: эксперт объяснил, почему РФ сейчас не обстреливает Украину Х-101/555

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Россия не применяет по территории Украины с 24 июня крылатые ракеты авиационного базирования Х-101/555.

В своем канале в Telegram он назвал это странным явлением, ведь другие типы ракет применяются достаточно активно, да и производство ракет Х-101/555 в РФ активное.

По его словам, это заставляет задуматься над вопросом, в связи с чем столь длительная пауза, даже провал, в использовании этих ракет? Эксперт уверен, что существует два наиболее реалистичных варианта таких действий РФ.

Он предполагает, что российские террористы накапливают боекомплект на День Независимости Украины либо к отопительному сезону для очередной волны энерготеррора.

— Если говорить о производстве Х-101/555, то в месяц этот показатель у россиян составляет 35-40 ракет. То есть на сегодня только за счет производства они увеличили свой БК на 40 единиц. Если говорить о терроре на День Независимости, то к тому моменту Х-101/555 будет накоплено не менее 80 ракет, — рассказал Коваленко.

Он подчеркнул, что в этом случае он акцентирует именно на производстве и накопительном потенциале за счет него.

В то же время в период отопительного сезона этот потенциал может составлять не менее 160 ракет. Такое количество ракет может позволить России сделать до трех массированных ракетных ударов или растянуть удары ограниченным боекомплектом на месяц и более в зависимости от периодичности ударов и количества применяемого боекомплекта.

Он отметил, что других причин для такой паузы он не видит, и это, вероятно, происходит подготовка к террору.

Коваленко подчеркнул, что в связи с этим партнерам Украины в течение следующего месяца или максимум трех было бы уместно обеспечить поставку Украине комплексов малого, среднего, а также большого радиуса действия для предотвращения будущей волны террора.

Фото: Russian Planes

Источник: Александр Коваленко

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