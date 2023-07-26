Минус 22 вражеские артсистемы за сутки: потери РФ на 26 июля

За сутки украинские защитники уничтожили 22 вражеские артиллерийские системы.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли три вражеских танка, пять боевых бронированных машин, три средства противовоздушной обороны, 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также пять единиц специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ приземлили российский вертолет и 16 беспилотников оперативно-тактического уровня.

За сутки в армии РФ стало меньше на 460 солдат. На 518-е сутки полномасштабной войны личный состав сократился ориентировочно на 243 680 человек.

Потери РФ на 26 июля 2023

личного состава – около 243 680 (+460),

танков ‒ 4 177 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 8 136 (+5),

артиллерийских систем – 4 727 (+22),

реактивных систем залпового огня – 698,

средств противовоздушной обороны – 457 (+3),

самолетов – 315,

вертолетов – 311 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 993 (+16),

крылатых ракет ‒ 1 307,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 211 (+17),

специальной техники – 708 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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