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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Сумщине сообщают о взрывах во время российской ракетной атаки

Ракетні обстріли РФ

В Сумской области сообщают о звуках взрывов во время воздушной тревоги в среду, 26 июля.

Тревога была объявлена по всей территории Украины в связи с масштабной ракетной атакой российской армии.

В ОВА Сумщины пока не комментировали информацию о звуках взрывов.

Во время массированной ракетной атаки по Украине серия взрывов также прозвучала в Днепропетровской области.

Звуки взрывов во время воздушной тревоги раздавались и в Хмельницкой области. В тамошней ОВА подтвердили взрывы в области и добавили, что в регионе работает ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что целью ракетного удара в частности была авиабаза Староконстантинов, Хмельницкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Ракетные удары России, Сумская область
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