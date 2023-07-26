На Сумщине сообщают о взрывах во время российской ракетной атаки
В Сумской области сообщают о звуках взрывов во время воздушной тревоги в среду, 26 июля.
Тревога была объявлена по всей территории Украины в связи с масштабной ракетной атакой российской армии.
В ОВА Сумщины пока не комментировали информацию о звуках взрывов.
Во время массированной ракетной атаки по Украине серия взрывов также прозвучала в Днепропетровской области.
Звуки взрывов во время воздушной тревоги раздавались и в Хмельницкой области. В тамошней ОВА подтвердили взрывы в области и добавили, что в регионе работает ПВО.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что целью ракетного удара в частности была авиабаза Староконстантинов, Хмельницкой области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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