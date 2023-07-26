Нуждается в проверкеМария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
На Житомирщине громко — сообщают о взрывах
На Житомирщине сообщают о взрывах после вечером 26 июля.
Ранее в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Житомира немедленно пройти в укрытие.
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Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская