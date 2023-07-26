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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Житомирщине громко — сообщают о взрывах

На Житомирщине громко — сообщают о взрывах
Фото: Факти ICTV

На Житомирщине сообщают о взрывах после вечером 26 июля.

Ранее в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Житомира немедленно пройти в укрытие.

Новость дополняется…

Война в Украине, Житомир, Ракетные удары России
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