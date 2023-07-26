Не удалось посадить ни одного самолета: как ГУР отбивало десант РФ на Гостомель

Отряд спецназовцев ГУР Минобороны в первые дни полномасштабной войны не допустил захвата российским десантом аэродрома Гостомеля. Как это удалось и что тогда происходило в аэропорту Антонова — читайте далее в материале.

26 июля ГУР опубликовало видео с рассказом участника событий и съемками боевых действий.

В ГУР отмечают, если бы Россия в первые дни вторжения смогла захватить Гостомельский аэродром и высадить там большой десант с легкой бронетехникой, им, скорее всего, удалось бы оккупировать Киев.

Разведчик рассказал, как принимались в те дни решения по обороне аэродрома, как, кем и какими средствами она велась.

— Гостомельский аэропорт не был коммерческим. Он был ближе к ним (к врагу, — Ред.). Лучше всего высаживаться там, чтобы идти на Киев. Там уже можно разворачиваться и идти на несколько направлений и одновременно с разных сторон на столицу. Где-то кто-то мог прорваться в нее, — отметил он.

По его словам, в отряде ГУР было всего 30 бойцов, тогда как российский десант насчитывал до 300 человек. Как признался боец, из оружия у них были только автоматы Калашникова, несколько гранатометов, 1 БТР и гранаты.

Боец рассказал, что примерно с 20 февраля они устраивали засады, пункты наблюдения и отрабатывали возможные бои с противником.

Воин разведки отметил, что на Гостомель летело 2 самолета и около 35-38 вертолетов.

В результате украинским военным удалось полностью сорвать планы оккупантов, они не позволили сесть в Гостомеле ни одному самолету.

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