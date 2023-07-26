Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В Москве беспилотники поразили два здания
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не удалось посадить ни одного самолета: как ГУР отбивало десант РФ на Гостомель

Літаки РФ
Фото: Getty Images

Отряд спецназовцев ГУР Минобороны в первые дни полномасштабной войны не допустил захвата российским десантом аэродрома Гостомеля. Как это удалось и что тогда происходило в аэропорту Антонова — читайте далее в материале.

26 июля ГУР опубликовало видео с рассказом участника событий и съемками боевых действий.

В ГУР отмечают, если бы Россия в первые дни вторжения смогла захватить Гостомельский аэродром и высадить там большой десант с легкой бронетехникой, им, скорее всего, удалось бы оккупировать Киев.

Разведчик рассказал, как принимались в те дни решения по обороне аэродрома, как, кем и какими средствами она велась.

— Гостомельский аэропорт не был коммерческим. Он был ближе к ним (к врагу, — Ред.). Лучше всего высаживаться там, чтобы идти на Киев. Там уже можно разворачиваться и идти на несколько направлений и одновременно с разных сторон на столицу. Где-то кто-то мог прорваться в нее, — отметил он.

По его словам, в отряде ГУР было всего 30 бойцов, тогда как российский десант насчитывал до 300 человек. Как признался боец, из оружия у них были только автоматы Калашникова, несколько гранатометов, 1 БТР и гранаты.

Читайте также
Им нужна была картинка: Буданов о танках под Киевом в первые дни войны
Російські танки, техніка РФ

Боец рассказал, что примерно с 20 февраля они устраивали засады, пункты наблюдения и отрабатывали возможные бои с противником.

Воин разведки отметил, что на Гостомель летело 2 самолета и около 35-38 вертолетов.

В результате украинским военным удалось полностью сорвать планы оккупантов, они не позволили сесть в Гостомеле ни одному самолету.

Война в Украине, Гостомель
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ сейчас атакует Украину Шахедами, собранными на ее территории — Гуменюк
Не удалось посадить ни одного самолета: как ГУР отбивало десант РФ на Гостомель
ЗАЭС может взорваться в любой момент: Галущенко в интервью Politico
Герман Галущенко
В Запорожье после объявления о ракетной опасности было слышно два взрыва
Вибух
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 26.07.2023
Deepstatemap
В Госдепе спрогнозировали последствия для РФ в случае нападения на корабли в Черном море
зерновий коридор зерно
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой
Не удалось посадить ни одного самолета: как ГУР отбивало десант РФ на Гостомель
Роковая ошибка Запада: почему Украина уже 20 лет пытается попасть в НАТО
Не удалось посадить ни одного самолета: как ГУР отбивало десант РФ на Гостомель
Цены на жилье во Львове превышают столичные: как купить квартиру не за все деньги мира
Не удалось посадить ни одного самолета: как ГУР отбивало десант РФ на Гостомель
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (25.07.2023)
Не удалось посадить ни одного самолета: как ГУР отбивало десант РФ на Гостомель
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь